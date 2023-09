Die US-Notenbank Federal Reserve hat bei ihrer Sitzung im September eine Zinspause eingelegt. Diese Entscheidung war bereits von den Marktteilnehmern erwartet worden. Allerdings verschreckte Jerome Powell die Anleger mit einer überraschenden Prognose. Der Fed-Chef sagte, dass in diesem Jahr noch ein Zinsschritt denkbar wäre. Außerdem könnte das Zinsniveau im kommenden Jahr deutlich höher liegen und das für einen längeren Zeitraum als bisher angenommen. Die Börse geriet in der Folge in einer ersten Reaktion unter Druck. Wie es weitergeht am Aktienmarkt, verrät Carsten Klude von M.M. Warburg. In dem Zusammenhang schätzt der Chefvolkswirt die derzeitige konjunkturelle Lage in den USA als auch in der Eurozone ein. Klude hat vor allem Tech-Werte im Fokus und erklärt, was aus seiner Sicht für eine Jahresendrallye spricht. Mehr dazu erfahren Sie im Interview auf DER AKTIONÄR TV.