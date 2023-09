PLUG POWER startete 2009 mit einem Jahresumsatz von 12,3 Mio. $ und erlöste in 2022 gut 700 Mio. $. Mit einem Plus von 72 % auf 260 Mio. $ schaffte PLUG POWER im zweiten Quartal einen neuen Umsatzrekord. Dafür stieg aber der Fehlbetrag von 0,26 $ pro Aktie auf 0,40 $. PLUG POWER verfügt immer noch über eine Cashposition von rd. 580 Mio. $, aber muss damit den letzten Quartalsverlust von 236 Mio. $ finanzieren.Diese Wasserstoffgeschichte führte zu einem Kursdesaster, wie der Chart erkennen lässt. Wo liegt der Boden und wie hoch lassen sich Umsätze und Erträge per 2026 schätzen? Es ist die zweifellos spannendste Technikwette im Sektor erneuerbarer Energie. Die Basis 7/8 $ taxieren wir als ersten Stabilitätsversuch und investieren. Die Entwicklung der Umsätze, somit das gesamte Wasserstoff-Kerngeschäft, ist überzeugend.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 38! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 38 u. a.:++ Die große Rezession findet nicht statt++ Investitionen sind der Vorgriff auf die Zukunft++ DAX - Korrektur oder neuer Aufwärtstrend?++ VOSSLOH mit Rückenwind++ Gezielter Blick auf BAYER und SIEMENS++ ENPHASE ENERGY - Kommt die Wende nach dem Kursdesaster?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info