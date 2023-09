In einem ohnehin relativ schwachen Marktumfeld geht es mit den Aktienkursen von BASF und Lanxess kräftig bergab. So verlieren die Anteilscheine der beiden Unternehmen am Nachmittag mehr als vier Prozent. Wenig überraschend, denn die beiden Chemieproduzenten leiden derzeit unter verschiedenen Entwicklungen.So belasten natürlich die trüben Konjunkturaussichten. Diesbezüglich brachte der heute am Nachmittag veröffentlichte Philly-Fed-Index keinerlei positive Impulse - im Gegenteil: Das Geschäftsklima ...

