Die Bochumer GLS Bank hat eine Mobilitätstochter aus der Taufe gehoben. Die Gründung der Tochtergesellschaft erfolgte zum 1. September 2023. Die GLS Mobility GmbH bietet Mobilitätsberatungen für Unternehmen an. Mit der GLS Mobility GmbH will die Bochumer Bank explizit den europäischen Markt adressieren. Der neue Name soll einer Unternehmensmitteilung zufolge die Sichtbarkeit vor allem in den Beneluxländern, in Österreich und der Schweiz erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...