FedEx hat 23 Mercedes-Benz eSprinter in seine britische Flotte aufgenommen. Sie sind in den Londoner Stadtteilen Bermondsey und Hornsey stationiert. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt FedEx jetzt Stromer ein. Zunächst nach London: Dort integriert FedEx 23 eSprinter - konkret 19 Exemplare im Stadtteil Bermondsey und vier in Hornsey. Die vollelektrischen 3,5-Tonner bedienen Routen im Zentrum Londons und sind damit "ideal für die Ultra ...

