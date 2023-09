An der Filiale von Porta Möbel in Bielefeld ist jetzt ein großer Ladepark von Allego in Betrieb gegangen. An dem Standort kommen Ladesäulen von Alpitronic in unterschiedlichen Leistungsklassen zum Einsatz - es gibt 32 Ladepunkte. Im Rahmen der Kooperation von Allego mit der Porta-Gruppe zum Aufbau von 1.500 Schnellladepunkten an 123 Möbelhaus-Standorten in ganz Deutschland bis Ende 2024 ist in Bielefeld jetzt ein großer Ladepark ans Netz gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...