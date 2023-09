Die vergangene Dekade an der Börse stand ganz im Zeichen der Growth-Aktien. Sie haben gemessen am MSCI World Growth Index den Value-Bereich massiv outperformt und über die letzten zehn Jahre eine Gesamtrendite von 195 Prozent oder 11,5 Prozent pro anno erzielt. Der MSCI Value Index hingegen hat im selben Zeitraum nur 95 Prozent oder 7,0 Prozent pro Jahr zugelegt.Und es steht außer Frage, dass der Growth-Sektor auf lange Sicht das Zugpferd für die Aktienmärkte bleiben wird, gerade im Hinblick auf ...

