HydrogenPro hat die Auslieferung eines 5,5-MW-Elektrolyseurs an den Takasago Hydrogen Park von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) abgeschlossen. Der Takasago Hydrogen Park ist ein wegweisendes Validierungszentrum für Wasserstofftechnologie.

Der japanische Markt bietet ein großes Potenzial für die Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff. Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro, erklärt dazu: "Dies ist das weltweit erste Zentrum für die Validierung von Technologien im Zusammenhang mit Wasserstoff, von der Produktion bis zur Stromerzeugung. Wir sind stolz auf die Übergabe unserer einzigartigen Technologie an unseren wichtigen Partner MHI, womit wir wieder einmal beweisen, dass wir in der Entwicklung der Wasserstoffindustrie eine Spitzenposition einnehmen."

Weltpremiere

HydrogenPro hat 2022 einen Vertrag mit MHI über die Lieferung des Elektrolyseurs sowie zur Erbringung von zugehörigen Leistungen in den Bereichen Engineering und Projektmanagement geschlossen. Der Elektrolyseur, der im August die Produktion von Wasserstoff aufgenommen hat, wurde in der neuen Produktionsanlage von HydrogenPro in China hergestellt.

MHI verfolgt das Ziel, die Zuverlässigkeit seiner Wasserstoff-Gasturbinen durch die Verifizierung der Wasserstoff-Co-Feuerung und der 100-prozentigen Wasserstofffeuerung im Takasago-Wasserstoffpark zu entwickeln und zu verbessern.

Über HydrogenPro

HydrogenPro wurde 2013 von Personen aus dem Elektrolyse-Geschäftszweig gegründet, der 1927 von Norsk Hydro in der Telemark (Norwegen) geschaffen worden war. HydrogenPro Das Unternehmen besteht aus einem erfahrenen Engineering-Team, das sich aus führenden Branchenexperten zusammensetzt und auf beispiellose Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Wasserstoffbranche und der Industrie für erneuerbare Energien zurückgreifen kann. Da 70-90 der Gesamtkosten einer Wasserstoffanlage von den Energiekosten abhängen, ist der Wirkungsgrad der Elektrolyse von entscheidender Bedeutung. Der alkalische Hochdruck-Elektrolyseur von HydrogenPro wird mit der neuen Elektrodentechnologie der 3.Generation den Wirkungsgrad deutlich erhöhen und die Kosten für den produzierten Wasserstoff senken.

