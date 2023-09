EQS-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Personalie

MediClin AG: Thomas Piefke wird Mitglied des Vorstands der MEDICLIN und verantwortet in Zukunft das Segment Postakut



21.09.2023 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Offenburg, 21. September 2023 Thomas Piefke wird Mitglied des Vorstands der MEDICLIN und verantwortet in Zukunft das Segment Postakut Der Aufsichtsrat der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) hat in seiner heutigen Sitzung Thomas Piefke zum Mitglied des Vorstands der MEDICLIN bestellt. Thomas Piefke wird zum 1. Oktober 2023 die Nachfolge von Dr. York Dhein antreten, der sein Mandat als Vorstand der Gesellschaft im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. September 2023 niederlegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. "Herr Dr. Dhein hat unser Unternehmen operativ aus der Corona-Krise geführt und Tätigkeitsfelder wie die Teletherapie sowie neue und innovative ambulante Angebote auf den Weg gebracht. Wir danken ihm für sein Engagement und die geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Thomas Piefke einen Experten mit langjähriger Branchenerfahrung gewonnen zu haben", sagte Dr. Jan Liersch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MEDICLIN. Seit rund 27 Jahren ist Thomas Piefke in leitenden Funktionen im Gesundheitswesen aktiv. Der studierte Gesundheitsökonom war viele Jahre als Regionalmanager Rehabilitation und Geschäftsführer eines großen deutschen Klinikbetreibers bundesweit tätig, bevor er 2017 als Geschäftsführer zur Asklepios-Gruppe stieß. Er leitet aktuell die Asklepios Nordseeklinik Westerland/Sylt, unter deren Dach eine große Rehabilitationsklinik sowie eine Akutklinik eng zusammenarbeiten. "Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung in Zukunft bei MEDICLIN einbringen zu können", sagte Thomas Piefke und ergänzte: "Eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau und ein gutes Zusammenspiel zwischen Akut-Krankenhaus und Rehaklinik sind für mich wesentliche Erfolgsfaktoren. Dieses Zusammenspiel und damit insbesondere die Angebote der Rehabilitation erfordern neue innovative Ansätze, denn nur so kann der gesamte Gesundungsprozess unserer Patientinnen und Patienten gefördert werden." MEDICLIN bietet in ihren Kliniken qualifizierte medizinische Leistungen in der Akutmedizin (Segment Akut), der Rehabilitation (Segment Postakut) und an einigen Standorten Leistungen der stationären Pflege an. Diese Aufstellung ermöglicht es MEDICLIN, ein Geschäftsmodell zu verfolgen, das eine interdisziplinäre Versorgung der Patienten zulässt. Hinzu kommt eine Vernetzung ambulanter und stationärer akutmedizinischer und rehabilitativer Leistungen, was die Effizienz in der Gesundheitsversorgung erhöht und gleichzeitig einen hohen Qualitätsstandard entlang der gesamten Behandlungskette sichert. Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510) Zu MEDICLIN gehören 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.300 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.



21.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com