Wo jetzt die Risiken für die Märkte liegen, wie hoch sie sind. Und wie Sie sich am besten vorbereiten Erfreulich stark, ja überdurchschnittlich. Das Börsenjahr 2023 hat Anlegern kräftige Gewinne beschert. Der DAX hat seit Januar rund 13 Prozent an Wert gewonnen, an der Wall Street kletterte der breite US-Index S&P 500 um 15 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq rannte gar 29 Prozent ins Plus. Zum Vergleich: Im historischen Schnitt liefert der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...