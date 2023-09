Mainz (ots) -Sonntag, 24. September 2023, 12.00 UhrZDFZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzO'zapft is! Zum letzten Mal in diesem Jahr meldet sich Andrea Kiewel live vom Fernsehgartengelände in Mainz und feiert den großen Saisonabschluss mit einer zünftigen Oktoberfestparty.Gäste: voXXclub, Die Draufgänger, Nicki, Mountain Crew, Münchner Zwietracht, Troglauer, Königlich Bayrisches Vollgas Orchester, Max Weidner, D'Hundskrippln, Tammy, Karin & da Hefter, Florian Weiss, Nadine Krüger, Lena Kesting und Armin Roßmeier.Letzte Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten" aus Mainz der Saison 2023. Nächsten Sonntag folgt erste Ausgabe von "ZDF-Fernsehgarten on Tour", diesmal live aus Hamburg.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5608789