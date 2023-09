Einige Strabag-Aktionäre üben im Zuge der laufenden Kapitalmaßnahme, welche die Verwässerung des sanktionierten Oligarchen Deripaska (Rasperia) zum Ziel hat, ihre Bezugsrechte zur Wahl einer Ausschüttung in Form von Aktien aus. Entsprechende Mitteilungen wurden bezüglich der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Klemens Peter Haselsteiner, der Raiffeisen Holding NÖ/Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, der Strabag Arbeits- und Sozialfonds" Privatstiftung sowie der BLR-Baubeteiligungs GmbH veröffentlicht. Wie berichtet, erfolgt eine bedingte Ausschüttung aus den Rücklagen, wobei jede:r Aktionär:in die Ausschüttung in Form neuer Aktien oder in bar in Anspruch nehmen kann. Wer die Aktienvariante wählt kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...