Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat heute keine weitere Anhebung der Bank Rate verkünden wollen, berichten die Analysten der Nord LB.Das Votum des Chefs habe den Ausschlag für diese doch etwas überraschende Entscheidung der Notenbank in London gegeben. Entsprechend sei eine sehr knappe Mehrheit für ein zögerliches Verhalten der britischen Geldpolitiker zustande gekommen. Die jüngste Meldung von recht erfreulichen Angaben zur Entwicklung der Konsumentenpreise im Vereinigten Königreich habe offenkundig maßgeblich zu diesem Zögern der britischen Geldpolitiker beigetragen. Wahrscheinlich sei der "lokale" Zinsgipfel damit nun erreicht. Eigentlich würden die Inflationsraten noch zu hoch notieren, um der Bank of England bereits jetzt die Umsetzung der Strategie der Prokrastination zu erlauben. Die Prognosen für die weitere Inflationsentwicklung im Vereinigten Königreich seien aber günstig. Ohne großes Störfeuer von der Seite der Energiepreise sollte das Monetary Policy Committee nun zunächst eine längere Weile abwarten können - und der nächste Zinsschritt in London würde dann perspektivisch wieder nach unten gehen. (21.09.2023/alc/a/a) ...

