Die schlechte Stimmung an der Börse - die Zinsaussichten belasten - geht heute auch an der Airbus Aktie nicht vorbei. Am Nachmittag verliert diese im XETRA-Handel rund 3 Prozent an Wert und notiert bei 125,86 Euro. Neben der allgemeinen Markttendenz üben auch pessimistische Analystenstimmen heute Druck auf den Aktienkurs des Flugzeugbauers aus. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...