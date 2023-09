Der Abwärtsdruck an den US-Börsen hält heute weiter an, wodurch sich die Verluste in dieser Woche verstärken. Denn die Renditen von Staatsanleihen stiegen auf ein Mehrjahreshoch angesichts des Plans der Federal Reserve, die Zinsen länger auf einem höheren Niveau zu halten. Unmittelbar nach der Fed-Pressekonferenz knickten insbesondere Tech-Werte bereits gestern ein. Das setzt sich nun fort.Der Dow Jones Industrial Average fiel zuletzt um 102 Punkte beziehungsweise 0,3 Prozent. Der S&P 500 sank um ...

