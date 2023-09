Viel Rot heute an den Börsen, es herrscht allgemeiner Kater nach der neuen Zinsentscheidung in den USA. Auch Paypal kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. Der Zins-Kater hält an Die Märkte reagierten auch heute weiterhin etwas verschnupft auf den Zinsentscheid in den USA gestern. Breit durch die Bank sind Aktienkurse heute eher fallend. Auch der DAX, sowie der NASDAQ gaben nach. Die Arbeitslosigkeit bleibt in den USA weiter niedrig, der Druck ...

