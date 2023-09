Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die heutige Entscheidung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (Monetary Policy Committee, kurz: MPC) fiel sehr knapp aus, so Jamie Niven, Senior Fund Manager bei Candriam.Nicht nur die Marktteilnehmer im Vorfeld seien uneinig gewesen, sondern auch die Entscheidungsträger am Verhandlungstisch des MPC. Die Entscheidung, den Leitzins von 5,25 Prozent beizubehalten, sei mit einer knappen Mehrheit von 5 zu 4 getroffen worden. Die niedrigeren Inflationsdaten dieser Woche, insbesondere im Dienstleistungssektor, hätten die Mehrheit davon überzeugt, dass es angemessen sei, den Zinssatz beizubehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...