Hohe Zinsen für längere Zeit haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt die Laune verdorben. Die Zinssignale der US-Notenbank Fed hatten am Vorabend bereits an den US-Börsen für Verluste gesorgt, die sich an diesem Donnerstag fortsetzen. Einzelwerte legten heute gegen den Trend dennoch zu.Die Aussicht auf hohe Zinsen für längere Zeit hat den Anlegern am Donnerstag die Stimmung vermiest. Der DAX ging 1,33 Prozent tiefer bei 15.571,86 Punkten aus dem Handel. Zeitweise sackte der deutsche Leitindex ...

