Metrikus kündigte heute die Integration mit ServiceNow an, um Kunden die marktführende Software- und Datenplattform von Metrikus für die Gebäudeeffizienz zur Verfügung zu stellen. Dank dieser gemeinsamen Bemühung können Kunden von ServiceNow effizientere, gesündere und nachhaltigere Arbeitsplätze schaffen und eine hohe Investitionsrendite erzielen.

Das umfassende Partnerökosystem und Partnerprogramm von ServiceNow sind entscheidende Komponenten bei der Unterstützung des Marktpotenzials von Now Platform in Höhe von 220 Milliarden US-Dollar. Das neu gestaltete ServiceNow Partnerprogramm anerkennt und belohnt Partner für ihr vielfältiges Know-how und für ihre Erfahrung bei der Nutzung von Chancen, der Erschließung neuer Märkte und der Unterstützung von Kunden bei deren digitalen Transformation.

Die Integration mit der SaaS-Plattform und den APIs von Metrikus bietet den Kunden von Service Now den zentralen Zugriff auf aggregierte Gebäudedaten.

Die Softwareplattform und die APIs von Metrikus sammeln Daten aus zahlreichen Quellen und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Arbeitsplatz- und Produktivitätsziele zu erreichen und zugleich ihre Kosten zu senken. Die Integration der APIs von Metrikus in das Produkt Workplace Service Delivery von ServiceNow erweitert das Angebot von ServiceNow, indem Kunden in die Lage versetzt werden, zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Immobilien Gebäudedaten zu nutzen.

Michael Grant, COO und Mitbegründer von Metrikus, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "ServiceNow und seine Kunden benötigen eine einfache, skalierbare und kostengünstige Lösung, mit der sie isolierte Datenquellen in Gebäuden zusammenführen und so die digitale Transformation und die Investitionsrendite beschleunigen können. Metrikus ist diese Lösung."

Scott Fuller, Vice President und General Manager des Bereichs Workplace Service Delivery von ServiceNow, fügte Folgendes hinzu: "Wir haben schon seit längerer Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, diese Funktionen und Informationen in unsere Plattform zu integrieren. Metrikus ist eine ergänzende, zusätzliche Lösung für ServiceNow. Sie wird unseren Kunden und Partnern großen Mehrwert bieten, da sie mit ihr Zeit und Geld beim Gebäudemanagement einsparen."

Metrikus ist eine marktführende Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Gebäude effizienter, produktiver und nachhaltiger zu gestalten.

Durch die Zusammenführung isolierter Gebäudedaten aus verschiedenen Quellen liefert die cloudbasierte Plattform von Metrikus umsetzbare Erkenntnisse für die Kunden, die dadurch Zeit und Geld einsparen können.

