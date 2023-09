ProAmpac, ein Marktführer im Bereich flexibler Verpackungen und Materialwissenschaft, ist stolz darauf, seine Zusammenarbeit mit Nestlé bekanntgeben zu können und ihre gemeinsame Auszeichnung beim renommierten 2023 Digital Labels Packaging Award zu feiern.

Der alljährlich vom Digital Labels Print Magazine (DLPM) verliehene Print Award zeichnet die besten Leistungen im Digitaldruck auf Verpackungen aus. Im Rahmen der Preisverleihungsgala, die am 29. Juni im Kia Oval in London abgehalten wurde, gab DLPM bekannt, dass Nestlé Splash KitKat, das in Zusammenarbeit mit ProAmpac entwickelt wurde, als Topkandidat in der Kategorie Application Excellence Primary Packaging ausgewählt wurde.

"Es war uns eine Ehre, gemeinsam mit Nestlé an dieser großartigen Verpackung gearbeitet zu haben", so Adam Grose, Chief Commercial Officer bei ProAmpac. "Die Verleihung des 2023 Digital Labels Packaging Award ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, außergewöhnliche Verpackungslösungen zu entwickeln, die unsere Kunden und Verbraucher wirklich ansprechen."

Die digitale Drucktechnologie von ProAmpac bietet eine unübertroffene Flexibilität, die es Kunden erlaubt, mit Designs zu experimentieren, Verpackungen an sich verändernde Trends anzupassen und den Markt mit minimalem Risiko zu testen. Außerdem bietet ProAmpac bei steigendem Geschäftsvolumen einen nahtlosen Übergang vom Digital- zum Flexodruck und damit eine rationalisierte und skalierbare Lösung für wachsende Unternehmen.

Für weitere Informationen über die digitalen Möglichkeiten und das komplette Angebot an flexiblen Verpackungslösungen von ProAmpac, kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie unsere Website unter ProAmpac.com/expertise.

