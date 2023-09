EQS-Ad-hoc: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Börsengang

Telekom Austria AG: Referenzpreis der EuroTeleSites Aktien mit EUR 4,95 pro Aktie festgelegt



21.09.2023 / 18:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Referenzpreis der EuroTeleSites Aktien mit EUR 4,95 pro Aktie festgelegt Die Telekom Austria AG wurde darüber informiert, dass die Firmenbucheintragung der Abspaltung zur Neugründung der EuroTeleSites AG mit Wirkung zum 22. September 2023 erfolgen wird. Vorbehaltlich der Billigung des Börsezulassungsprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde und der Zulassung durch die Wiener Börse AG soll mit diesem Datum auch der Handel in den Aktien der EuroTeleSites AG im Amtlichen Handel der Wiener Börse aufgenommen werden. Der Vorstand der Telekom Austria AG hat den Referenzpreis der EuroTeleSites Aktien - welcher die Basis für die erste Kursbildung im Börsehandel bildet - gemeinsam mit dem Vorstand der EuroTeleSites AG sowie unter Zuziehung von externen Beratern und deren Bewertungen mit EUR 4,95 pro Aktie festgelegt. Die Zuteilung der EuroTeleSites Aktien erfolgt auf Basis der jeweiligen Depotstände in Telekom Austria Aktien mit Ablauf des letzten Handelstages vor dem Zuteilungsstichtag, das ist der 21. September 2023. Aktionär:innen der Telekom Austria AG erhalten für je 4 Telekom Austria Aktien zusätzlich 1 Aktie der EuroTeleSites AG. Telekom Austria Aktien werden ab dem 22. September 2023 "ex Anspruch" auf die EuroTeleSites Aktien notieren. Vom Schlusskurs der Telekom Austria Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse vom 21. September 2023 wird vor Aufnahme des Börsehandels am 22. September 2023 ein Viertel des Referenzpreises der EuroTeleSites Aktien (entsprechend dem Zuteilungsverhältnis von 1 zugeteilter EuroTeleSites Aktie für je 4 gehaltene Telekom Austria Aktien) abgeschlagen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die depotmäßige Einbuchung der EuroTeleSites Aktien erst am 26. September 2023 (Settlement-Tag) erfolgen soll. Ob Aktionär:innen der EuroTeleSites AG bereits mit dem Zeitpunkt der Handelsaufnahme am 22. September 2023, und vor ihrer depotmäßigen Einbuchung am 26. September 2023 über ihre Aktien der EuroTeleSites AG verfügen und insbesondere ihre EuroTeleSites Aktien über die Börse veräußern können, hängt ausschließlich von ihrer jeweiligen depotführenden Stelle ab. Weder die Telekom Austria AG noch die EuroTeleSites AG können darauf Einfluss nehmen. Aktionär:innen werden daher aufgefordert, die Möglichkeit der Veräußerung der EuroTeleSites Aktien vor ihrer depotmäßigen Einbuchung mit ihrer depotführenden Stelle abzuklären.



Ende der Insiderinformation



21.09.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com