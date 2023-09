ReNAgade Therapeutics, ein Unternehmen, welches das grenzenlose Potenzial von RNA-Medikamenten erschließtgab heute bekannt, dass das Unternehmen zu einem der Endpoints 11 Companies of 2023 ernannt wurde, die vom Herausgeber von Endpoints News John Carroll als eines der vielversprechendsten privaten Biotechnologieunternehmen der Branche ausgezeichnet wurden.

"Der Erfolg als eines der 2023 Endpoints 11 Companies von erstklassigen privaten Biotechnologieunternehmen bedeutet nicht nur eine große Ehre für unser junges Unternehmen, sondern auch die Anerkennung durch die Branche, was wir bereits in den vergangenen 18 Monaten im Rahmen unserer Zielsetzung zur Überwindung der gegenwärtigen Begrenzungen der RNA-Medizin erreichen konnten", so Amit D. Munshi, CEO von ReNAgade. "The Company ist seit unserer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar aufgrund unseres multidisziplinären Weltklasseteams weiter gewachsen, das sich der Innovation der Bereitstellungstechnologie widmet und eine Palette genomischer medizinischer Tools unter einem Dach einbringt. Wir freuen uns auf die Erweiterung der Reichweite der RNA-Medizin über das hinaus, was zuvor denkbar erschien, angefangen bei bedeutenden präklinischen extrahepatischen Daten, die wir voraussichtlich in naher Zukunft präsentieren werden."

ReNAgade hat ein umfassendes Portfolio proprietärer RNA-Trägersysteme aufgebaut, einschließlich neuartiger Lipid-Nanopartikel (LNPs), in Verbindung mit umfassender genomischer Kodierungsinformation, Bearbeitung und Einfügungstechnologien, um Erkrankungen in einem bisher noch nie gekannten Ausmaß präzise zu korrigieren und die Palette behandelbarer Erkrankungen tiefgreifend zu erweitern.

Über ReNAgade Therapeutics

Die Aufgabe von ReNAgade ist es, das Potenzial von RNA-Medikamenten für die Behandlung von Krankheiten überall im Körper zu erschließen. Wir kombinieren unsere neuartigen RNA-Bereitstellungsplattform mit einer umfassenden RNA-Plattform, was ein komplettes RNA-System für die Codierung, Bearbeitung und den Geneinbau für die Entwicklung neuer Medikamente ermöglicht.

Wir stellen ein Team mit umfassender RNA-Fachkompetenz und Bereitstellungsexpertise zusammen, um RNA-Medikamente zu entwickeln, die einen echten Paradigmenwechsel ermöglichen.

ReNAgade Therapeutics RNA Without Limits

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Technologien und seine Führungsrolle finden Sie unter www.renagadetx.com

