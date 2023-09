So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j Die Strategie klingt zu gut um wahr zu sein: Sich vor Kursverlusten schützen, ohne dass die langfristige Rendite leidet. Vermögensverwalter Gerd Kommer spricht im wO-Interview über das Phänomen des Downside Hedgings, das oft als vermeintlich Heiliger Gral des Investierens bezeichnet wird. Trotz der Vielzahl an existierenden Downside Hedging Produkten stellt Börsenprofi Kommer die Wirksamkeit dieser Strategie in Frage. Stattdessen rät er Anlegern zu breit diversifizierten und kosteneffizienten Portfolios. Was Kommer Privatanlegern rät und warum Downside Hedging vielleicht doch zu gut klingt, um wahr zu sein: Die Antworten gibt's im Video.