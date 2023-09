Der Referenzpreis der EuroTeleSites-Aktien wurde mit 4,95 Euro pro Aktie festgelegt. Aktionär:innen der Telekom Austria AG erhalten für je 4 Telekom Austria Aktien zusätzlich 1 Aktie der EuroTeleSites AG. Telekom Austria Aktien werden ab dem 22. September 2023 "ex Anspruch" auf die EuroTeleSites Aktien notieren. Die Zuteilung der EuroTeleSites Aktien erfolgt auf Basis der jeweiligen Depotstände in Telekom Austria Aktien mit Ablauf des letzten Handelstages vor dem Zuteilungsstichtag, das ist der 21. September 2023. Vom Schlusskurs der Telekom Austria Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse vom 21. September 2023 wird vor Aufnahme des Börsehandels am 22. September 2023 ein Viertel des Referenzpreises der EuroTeleSites Aktien (entsprechend dem ...

