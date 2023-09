Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf/Sonstiges

Straumann Group übernimmt AlliedStar, einen Anbieter von Intraoralscannern in China



Straumann Group erwirbt AlliedStar, um das Portfolio von intraoralen Scannern in verschiedenen Preisklassen zu ergänzen und den Marktzugang ihrer digitalen Lösungen zu erweitern Basel, 21. September 2023: Die Straumann Group hat eine Vereinbarung zur Übernahme von AlliedStar, einem Hersteller von Intraoralscannern (IOS) in China, unterzeichnet. Damit kann die Straumann Group den Kundinnen und Kunden in China eine konkurrenzfähige Intraoralscanner-Lösung anbieten und in Zukunft weitere preissensible Märkte und Kundensegmente ansprechen. Als Teil der Straumann Group wird AlliedStar weiterhin die existierenden Kanäle bedienen. Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, erklärte: "Wir freuen uns sehr über diese Akquisition, die vollkommen mit unserer Strategie übereinstimmt, ein digitales Unternehmen der Mundgesundheit auf globaler Ebene zu werden. Als Einstiegspunkt in den digitalen Workflow ist der IOS für die Verbindung zu unserer digitalen Plattform von entscheidender Bedeutung und wird unser serviceorientiertes Geschäftsmodell unterstützen. Die Übernahme wird es uns ermöglichen, in China eine konkurrenzfähige Intraoralscanner-Lösung anzubieten. Wir freuen uns sehr, das Team von AlliedStar in der Straumann Group willkommen zu heissen, das die gleiche unternehmerische und kundenfokussierte Denkweise teilt. Wie bereits bekanntgegeben, baut die Straumann Group derzeit ihre digitale Plattform "Straumann AXS" auf. Diese Plattform wird verschiedene Dienste miteinander verbinden, um eine nahtlose Integration zwischen den verschiedenen Lösungen zu unterstützen und die manuelle Eingabe von Patientinnen- und Patientendaten in verschiedene Systeme im Behandlungsprozess zu vermeiden. Das AlliedStar Scanner-Portfolio wird nahtlos in die Straumann AXS-Plattform integriert, die 2024 im asiatisch-pazifischen Raum eingeführt werden soll. AlliedStar-Gründer, Wang Guijian, sagte: "Dies sind sehr aufregende Zeiten. Nachdem wir dieses System in den letzten vier Jahren von der Idee bis zur Umsetzung mit einem Team aufgebaut haben, das sein Herzblut hineingesteckt hat, ist es eine grosse Freude, einen starken Partner mit den gleichen Werten gefunden zu haben. Dieser wird uns dabei unterstützen, unsere Lösung auf die nächste Ebene zu bringen, indem er eine digitale Plattform entwickelt, die letztendlich Kundinnen und Kunden angeboten werden kann. Die Kombination unserer Lösung mit der Straumann Group, einem Marktführer mit einem umfangreichen Netzwerk und Produktionskompetenz, schafft eine perfekte Partnerschaft für eine Expansion mit hohem Wachstumspotenzial." AlliedStar wurde 2019 von Wang Guijian gegründet, einem Experten in diesem Technologiebereich mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung. Die Straumann Group wird in verschiedenen Tranchen über die nächsten acht Jahre verteilt die vollständige Beteiligung an AlliedStar erwerben. Der Abschluss zur Erlangung einer Mehrheitsbeteiligung wird in den kommenden Monaten erwartet. Die Parteien haben vereinbart, die finanziellen Einzelheiten nicht zu veröffentlichen. Über AlliedStar AlliedStar ist ein Pionierunternehmen im Bereich der digitalen Zahnmedizin, das sich auf das Angebot von Scan- und CAD/CAM-Lösungen für Zahnkliniken spezialisiert hat. Es steht an der Spitze der Transformation der Dentalindustrie, indem es sich auf Intraoralscanner und digitale Dentalökosysteme konzentriert. AlliedStar hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern hochmoderne Lösungen anbietet. Mit seinem Hauptsitz und Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai und einer Produktionsstätte im China Dental Valley arbeitet AlliedStar mit Partnern zusammen, um umfassende digitale Lösungen und Dienstleistungen in über 90 Ländern weltweit anzubieten. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 10 500 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz Telefon: +41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte:

Corporate Communication Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Jana Erdmann: +41 (0)61 965 12 39 Mario Previsic: +41 (0)61 965 17 47 E-Mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 E-Mail: investor.relations@straumann.com

