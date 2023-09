München (ots) -- In Essen findet vom 7. bis 12. Oktober das größte LEGO® Event des Jahres in Deutschland statt, inkl. kostenfreiem Eintritt.- Mit dabei für exklusive Workshop-Meet & Greets: Die bei Kindern angesagten Stars und Internet-Künstler Leony (Popsängerin), Younes Zarou (YouTuber) und Arazhul (Gaming Influencer).Spielen schenkt euch Superkräfte: Die LEGO® PlayZone in Essen für 11.000 Kinder ist das größte LEGO® Event des Jahres in Deutschland. Tickets für das knapp einwöchige Event vom 7. bis 12. Oktober 2023 in der Zeche Zollverein (Grand Hall) und die wohl spielspaßigste Veranstaltung in den Herbstferien sind für Kinder und Familien kostenfrei. In fünf verschiedenen Spielspaß-Areas sind die Kinder-Superkräfte Kreativität, Köpfchen, Fantasie, Neugier und Teamwork gefragt. Extra-Highlight für kleine Fans der bei Kindern angesagten Stars und Internet-Künstler Leony (Popsängerin), Younes Zarou (YouTuber) und Arazhul (Gaming Influencer): 135 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren können Tickets für exklusive Workshop-Meet & Greets mit ihren Stars auf der LEGO PlayZone gewinnen. Für Erwachsene gibt es am 9. Oktober 2023 einen "Elternabend" zum Wiederentdecken ihrer spielerischen Kreativität.Alle Informationen zur LEGO® PlayZone auf einen Blick:- Anmeldung für Gratis-Tickets: https://lego.build/playzone.- Anmeldung zur Verlosung der Workshop-Meet & Greets: https://www.lego-aktionen.de/playzone- Anmeldung zum Elternabend: https://www.lego-aktionen.de/playzone- Event-Zeitraum: 07. bis 12. Oktober 2023, täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr- Ort: Grand Hall / Zeche Zollverein, Kokereiallee 9-11, 45141 EssenSpielbereiche:In fünf physischen und digitalen Spielspaß-Areas aktivieren Kinder ihre individuellen Stärken in den Bereichen Neugier, Kreativität, Logik, Fantasie und Teamwork. Mit dabei: Aufregende Schatzsuchen mit LEGO® City, Disco Moves mit LEGO® Friends, knifflige Geschicklichkeitsparcours mit LEGO® Ninjago, superschnelle Autorennen mit LEGO® Technic und das Traumwelt-Trampolin mit LEGO® DREAMZzz warten beim größten LEGO Event des Jahres auf die Teilnehmer:innen.Informationen zu den exklusive Workshop-Meet & Greets mit Younes Zarou (07. Oktober), Leony (08. Oktober) und Arazhul (12. Oktober):Neben Kindern und Familien sind auch die bei Kindern angesagten Stars und Internet-Künstler Leony, Younes Zarou und Arazhul in Essen dabei. 135 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren können Tickets für exklusive Workshop-Meet & Greets mit ihren Stars gewinnen, bei denen Leony, Younes und Arazhul ihre Superkräfte Teamwork, Neugier und Kreativität live in Workshops mit den Kindern zeigen.Die Workshop-Meet & Greet Plätze für je bis zu 15 Kindern werden nach Registrierung über folgende Website verlost: https://www.lego-aktionen.de/playzone.- Younes Zarou ist für seine kreativen Videos und Making-Ofs bekannt. In seiner LEGO DREAMZzz Werkstatt am 7. Oktober auf der LEGO PlayZone unterstützen ihn die gewinnenden Kinder bei seiner neuesten Content Challenge unterstützen. "Wichtig für meine Videos ist, dass ich immer neugierig bleibe! Ich bin ständig auf der Suche nach Neuem. Entdecken und vor allem Ausprobieren macht mir unglaublich viel Spaß. Ich freue mich darauf, bei der LEGO PlayZone mit anderen gemeinsam kreativ werden zu können. Denn zusammen entstehen die besten Dinge! Das merke ich jeden Tag mit meinem Team bei der Produktion meiner Videos.", sagt Younes im Vorfeld des einwöchigen Events.- Die deutsche Popsängerin und Songwriterin Leony gibt während der Meet & Greets am 8. Oktober kleine, familiäre Wohnzimmerkonzerte auf der LEGO PlayZone und erzählt vorab, welche Superkraft Musik in ihr auslöst: "Kreativ sein bedeutet für mich, Musik zu machen. Und das schon seit meiner Kindheit. Musik machen ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Leidenschaft und meine Me-Time. Deswegen sehe ich Kreativität als meine Superkraft. Ich freue mich sehr, bei der LEGO PlayZone in Essen dabei zu sein und bei den Meet & Greets nicht nur zu singen, sondern auch die kleinen kreativen Superheldinnen und Superhelden zu treffen, Fragen zu beantworten und Fotos zu machen.".- Fans von Arazhul können sich gemeinsam mit dem bekannten Gaming Influencer während des Meet & Greets auf eine LEGO City Gaming Session am 12. Oktober freuen. Gemeinsam tauchen sie in die Welt des neuen LEGO® 2K Drive Spiels ein und Kinder können ihre Rennstrecken-Skills zeigen.- Die Meet & Greet Plätze werden nach Registrierung über die LEGO PlayZone Anmeldeseite verlost: https://www.lego-aktionen.de/playzone.Informationen zum Elternabend voller Kindheitserinnerungen mit Kreativitäts-BoosterFür Eltern und Erziehungsberechtigte bietet Pädagogin Dr. Eliane Retz am Montag, den 9. Oktober 2023 im Rahmen der LEGO PlayZone einen spannenden Elternabend an. In einem Vortrag spricht die Expertin über die Relevanz von freiem Spielen, über die Entwicklung von Fähigkeiten im Kindesalter und die Vorteile von gemeinsamer Spielzeit als Familie. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bevor es dann mit den Kindern zum gemeinsamen Erleben der Areas in die PlayZone geht.Für die Teilnahme können sich Eltern und Erziehungsberechtigte unter https://www.lego-aktionen.de/playzone anmelden.Hinweis für die Redaktion:Bildmaterial und die Pressemitteilung können hier heruntergeladen werden: www.legonewsroom.com (https://www.legonewsroom.de/?p=13958).Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das LEGO Press Office:Silk Relations GmbHLisa SchwiesselmannTel.: +49 (0)30 847 108 300lego@silk-relations.comÜber die LEGO GruppeDie Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Über die LEGO GruppeDie Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das LEGO® System in Play ermöglicht es Kindern und Fans, aus stets zueinander passenden LEGO Steinen und Elementen alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Über Dr. Eliane RetzDr. Eliane Retz ist 42 Jahre alt und Pädgogin, systemische Beraterin und Autorin. Die Mutter von zwei Kindern studierte und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie beschäftigt sich seither damit, wie Menschen von frühen Bindungserfahrungen geprägt werden und wie Eltern und Erziehungsberechtigte unterstützt werden können, ihren Weg als Familie zu finden.