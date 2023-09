Vancouver, British Columbia, 21. September 2023 / IRW-Press / Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT: 1A9 | U.S.OTC: ASGOF) ("Asante" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinen Betriebs- und Unternehmensaktivitäten bereitzustellen.

Update zu Betriebsaktivitäten - Mine Bibiani

Die Aufbereitungs- und Minenanlagen von Bibiani sind rund um die Uhr in Betrieb und haben einen Durchsatz von etwa 3,0 Mio. Tonnen pro Jahr. Der Abschluss kritischer Anlagenmodernisierungen und anderer Kapitalinitiativen (siehe unten) wird voraussichtlich eine wesentliche Steigerung des Durchsatzes, der Goldgewinnung und des Produktionsniveaus mit einer entsprechenden Senkung der nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze (All-In Sustaining Cost/"AISC") im vierten Quartal 2023 ermöglichen. Das Unternehmen treibt die kurzfristigen Finanzierungsinitiativen weiter voran, um das erforderliche Kapital für die Umsetzung dieser Initiativen bereitzustellen.

Zu den jüngsten Leistungen und geplanten Initiativen bei Bibiani gehören:

- Die Exploration von minennahen Zielen erwies sich als erfolgreich, nachdem die Satellitengrube Grasshopper im 2. Quartal 2023 in Produktion genommen wurde. Bei der Lagerstätte South Russel ist für das vierte Quartal die Entwicklung einer Startergrube geplant, wobei die Lieferung von mineralisiertem Material ab Januar 2024 erfolgen soll;

- Die Gravitationsanlage wurde vor Beginn der Produktion im Juli 2022 aufgerüstet und ist weiterhin in Betrieb und erzielt wie geplant eine Goldgewinnungsrate von 25 bis 35 %. Die Installation eines Grobsiebes ist geplant, um die Goldgewinnung durch Gravitation um 5 % zu erhöhen; die Fertigstellung wird für Ende Oktober 2023 erwartet;

- Die Sauerstoffanlage, die planmäßig installiert wurde, versorgt die Aufbereitungsanlage seit September 2023 mit Sauerstoff. Die Installation eines Mach-Reaktors zur Steigerung der Sauerstoffausnutzung wird diese Woche abgeschlossen;

- Ein Kieselbrecher wurde bestellt und wird in den kommenden Monaten installiert, um die Durchsatzkapazität der Aufbereitungsanlage von 3,0 Millionen auf 3,4 Millionen Tonnen pro Jahr zu erhöhen;

- Die Komponenten mit langen Vorlaufzeiten der Sulfidrückgewinnungsanlage werden voraussichtlich im September 2023 ausgeliefert. Für den Bau der Anlage sind fünf Monate ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Standort vorgesehen. Wenn die Sulfidrückgewinnungsanlage in Betrieb ist, wird die Goldgewinnungsrate voraussichtlich auf über 90 % gesteigert;

- Der Bau der geplanten Umgehungsstraße ist fast abgeschlossen, sodass der Highway gekreuzt werden kann und ab Anfang 2024 der Zugang zu höhergradigem mineralisiertem Material aus der Hauptgrube möglich ist; und

- Andere Initiativen zur Kosteneinsparung und Produktivitätsverbesserung sind angelaufen und werden in den kommenden Monaten umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2024 endet, erwartet das Unternehmen eine Produktion von etwa 80.000 bis 90.000 Unzen Gold bei Bibiani. Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Finanzmittel und des Abschlusses der oben beschriebenen Kapitalprojekte erwartet Asante, dass Bibiani in dem am 31. Januar 2025 zu Ende gehenden Geschäftsjahr etwa 180.000 Unzen Gold mit nachhaltigen Gesamtkosten von 1.325 $/Unze produzieren wird. Siehe Fußnote 1 unten für Annahmen.

Update zu Betriebsaktivitäten - Mine Chirano

Die Aufbereitungs- und Minenanlagen von Chirano sind rund um die Uhr in Betrieb und erreichen derzeit einen Durchsatz von etwa 3,6 Millionen Tonnen pro Jahr.

Zu den jüngsten Leistungen und geplanten Initiativen bei Chirano zählen:

- Die Planung, Beschaffung und Installation der Gravitationsanlage ist weit fortgeschritten; die Fertigstellung wird für Oktober 2023 erwartet; die Goldgewinnungsrate bei Chirano wird sich dadurch um 5 % erhöhen;

- Die Sauerstoffbeimischung zur CIL-(Carbon-in-Leach)-Anlage schreitet voran; die Installation der Sauerstoffanlage ist vor dem 30. November 2023 geplant;

- Ein Kieselbrecher wurde beschafft und planmäßig im Mai 2023 installiert, wodurch sich der Durchsatz der Anlage von 3,4 Millionen auf 3,6 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht;

- Weitere Verbesserungen bei der Vormahlung sollen Ende dieses Jahres betriebsbereit sein, um den Durchsatz der Aufbereitungsanlage von 3,6 Millionen auf 4,0 Millionen Tonnen pro Jahr zu erhöhen;

- Die Verlegung kleinerer Infrastrukturen und Einrichtungen, die geplant sind, um den Zugang zum Tagebau Akoti South und zur zweiten Abbauterrasse im Tagebau Sariehu zu ermöglichen und zu erweitern, macht gute Fortschritte;

- Der Abbau in den Gruben Mamnao Central und South wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Diese Produktion wird voraussichtlich durch die Gruben Sariehu und Mamnao Nord ersetzt werden. Diese Initiativen würden den Zugang zu zusätzlichen Ressourcen und eine anhaltende Goldproduktion ermöglichen;

- Studien und damit verbundene Initiativen schreiten planmäßig voran und sollen Ende 2024 abgeschlossen werden, wobei die Planung darauf abzielt, die aktuellen Materialhandhabungssysteme zu verbessern und mineralisiertes Material zu geringeren Kosten an die Aufbereitungsanlage zu liefern;

- Initiativen zur Nutzung von Synergien, um Vorteile bei der Lieferung der wichtigsten Verbrauchsmaterialien zwischen den Minen Bibiani und Chirano zu erzielen, werden mit dem Gesamtziel vorangetrieben, etwa 10 Millionen $ pro Jahr einzusparen;

- Andere Initiativen zur Kosteneinsparung und Produktivitätsverbesserung sind bereits weiter fortgeschritten und werden voraussichtlich im Laufe dieses Jahres Ergebnisse liefern;

- Die Entwicklung der Untertageminen Obra, Suraw und Lower Tano wurde beschleunigt, wodurch der Untertageabbau in der Mine Obra früher als geplant aufgenommen werden konnte, was die Beschickung der Anlage ergänzte und den Gehalt von 1,2 g/t auf 1,6 g/t im bisherigen Jahresverlauf verbesserte; und

- Explorationsprojekte wie die Mine Suraw, die Mine Obra und die Projekte zur Verlängerung der Lebensdauer des Tagebaus im Gebiet Sariehu/Mamnao schreiten wie geplant voran, um ein robustes Bergbauprogramm zu unterstützen und die Lebensdauer des Tagebaus zu verlängern.

Für das Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2024 endet, erwartet das Unternehmen eine Produktion von 145.000 bis 155.000 Unzen Gold bei Chirano. Wenn die oben genannten Initiativen umgesetzt werden, rechnet das Unternehmen für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr mit einer Produktion von etwa 180.000 Unzen Gold bei AISC von etwa 1.250 $/Unze. Siehe Fußnote 2 unten für Annahmen.

Update zu Unternehmens- und Finanzierungsaktivitäten

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner kurzfristigen Wachstumspläne und Finanzierungsinitiativen, einschließlich Gesprächen über strategische Alternativen mit potenziell interessierten Parteien. Etwaige erhaltene Angebote werden vom Unternehmen in Absprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern geprüft. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, über Angebote zu informieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Das Unternehmen freut sich außerdem mitteilen zu können, dass Malik Easah die Rolle des Executive Chairman übernommen hat. Herr Easah war zuvor ein Executive Director des Unternehmens. Douglas MacQuarrie ist von der Rolle des Non-Executive Chairman zurückgetreten, bleibt aber ein Non-Executive Director des Unternehmens. Der Board of Directors dankt Herrn MacQuarrie für seine Dienste.

Das Unternehmen freut sich ferner mitzuteilen, dass es mit einem strategischen Finanzinstitut (dem "Käufer") eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") über den Terminverkauf von Gold abgeschlossen hat, die dem Unternehmen über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Finanzierung in Höhe von 40 Millionen USD auf revolvierender Basis bereitstellen wird. Gemäß der Vereinbarung wird eine Tochtergesellschaft des Unternehmens ab Oktober 2023 für 24 Monate monatlich 4.000 Unzen Feingold an den Käufer liefern.

Als Vorauszahlung (die "Kaution") für künftige Goldlieferungen wird der Käufer kurz nach Abschluss der Vereinbarung den Gegenwert von 40 Millionen USD in Landeswährung an eine Tochtergesellschaft des Unternehmens zahlen. Die Lieferungen werden mit der Kaution verrechnet und die Gelder werden nach Wahl des Unternehmens an jedem fünften Jahrestag der Unterzeichnung der Vereinbarung erneut ausgezahlt.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin andere kurzfristige, nicht verwässernde Finanzierungsinitiativen, um Kapitalinvestitionen und Betriebskapitalanforderungen zu unterstützen.

Dave Anthony, President und CEO von Asante, erklärte:

"Es ist eine aufregende und arbeitsreiche Zeit bei Asante mit mehreren kurzfristigen Katalysatoren am Horizont, vor allem mit dem Abschluss von Kapitalprojekten mit hoher Rendite, die das Produktions- und Kostenprofil unserer beiden Betriebe verändern werden. Mit dem Erhalt von Finanzmitteln zur Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs und anderen kurzfristigen Finanzierungsinitiativen, die bereits in vollem Gange sind, sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, unsere Geschäftspläne zu erfüllen.

Im Namen des Management-Teams möchte ich auch Douglas MacQuarrie für seine Dienste im Unternehmen als Non-Executive Chairman des Board of Directors in den letzten 18 Monaten danken. Wir freuen uns, dass er sich bereit erklärt hat, weiterhin als ein Direktor des Unternehmens zu fungieren, und dass Malik Easah sich bereit erklärt hat, die Rolle des Executive Chairman zu übernehmen."

Fußnoten

Die aktuelle Produktionsprognose bei Bibiani per September 2023 leitet sich aus dem aktuellen Betriebsplan für die Lebensdauer der Mine ab, der auf den zum Konzessionsgebiet gehörenden Mineralreserven basiert. Wesentliche Faktoren und Annahmen, die den aus dem Minenplan abgeleiteten Produktionszahlen zugrunde liegen, sind ein realisierter Goldpreis von 1.802 USD, eine Goldgewinnungsrate von 91,5 %, durchschnittliche Cash-Kosten von 929 USD pro Unze, AISC von 1.397 USD pro Unze, Gesamtkosten von 1.494 USD pro Unze sowie Wechselkurse von 1 CAD/0,74 USD, 1 CAD/8,6 ghanaischen Cedi und 1 USD/11,5 ghanaischen Cedi.

Die aktuelle Produktionsprognose bei Chirano per September 2023 leitet sich aus dem aktuellen Betriebsplan für die Lebensdauer der Mine ab, der auf den zum Konzessionsgebiet gehörenden Mineralreserven basiert. Wesentliche Faktoren und Annahmen, die den aus dem Minenplan abgeleiteten Produktionszahlen zugrunde liegen, sind ein realisierter Goldpreis von 1.800 USD, eine Goldgewinnungsrate von 91 %, durchschnittliche Cash-Kosten von 1.165 USD pro Unze, AISC von 1.246 USD pro Unze, Gesamtkosten von 1.368 USD pro Unze und Wechselkurse von 1 CAD/0,74 USD, 1 CAD/8,6 ghanaischen Cedi und 1 USD/11,5 ghanaischen Cedi.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kwamina Ackun-Wood, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Explorationsmanager von Chirano Gold Mines Limited, sowie von Dave Anthony, P.Eng., Mining and Mineral Processing, President und CEO von Asante, geprüft und genehmigt, die beide "qualifizierte Sachverständiger" gemäß NI 43-101 sind.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Asante hat Ende Februar 2022 mit dem Abbau in Bibiani begonnen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist eine aktive Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, die sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Chirano Goldmine finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 15. Oktober 2022 und 15. Mai 2023 sowie im technischen Bericht der auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO

Frederick Attakumah, Executive Vice President und Country Director

mailto:info@asantegold.com

+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Prognosen für Produktion und Betriebskosten (all-in sustaining costs) für die Goldminen Bibiani und Chirano, geschätzte Mineralressourcen, Reserven, Explorationsergebnisse und -potenzial, Erschließungsprogramme und die Verlängerung der Lebensdauer der Mine, Erschließung von Starter-Pits und potenzielle Synergien zwischen Chirano und Bibiani. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Vorsichtshinweis zu nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Die alternativen Leistungskennzahlen in dieser Pressemitteilung, wie z. B. "AISC", dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen. Diese nicht-GAAP-konformen Leistungskennzahlen sind in dieser Pressemitteilung enthalten, da diese Statistiken als wichtige Leistungskennzahlen verwendet werden, die das Management zur Überwachung und Bewertung der Leistung von Bibiani und Chirano sowie zur Planung und Bewertung der allgemeinen Effektivität und Effizienz des Bergbaubetriebs einsetzt. Diese Leistungskennzahlen haben keine Standardbedeutung innerhalb der International Financial Reporting Standards ("IFRS"), weshalb die dargestellten Beträge möglicherweise nicht mit ähnlichen Daten anderer Bergbauunternehmen vergleichbar sind. Diese Leistungskennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für Leistungskennzahlen gemäß IFRS betrachtet werden.

All-In Sustaining Cost ("AISC") - Die AISC umfassen die Cash-Kosten und die nachhaltigen Kapital- und Explorationskosten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer nützlich ist, um die Betriebsleistung und die Fähigkeit des Unternehmens, freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, zu beurteilen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

