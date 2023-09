NEUBIBERG (IT-Times) - Der deutsche Chiphersteller Infineon Technologies gab heute bekannt, ein weiteres europäisches Forschungsprojekt zu leiten. In diesem Fall geht es um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Elektronikindustrie. Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004) hat am 21....

Den vollständigen Artikel lesen ...