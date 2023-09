Der Logistikriese FedEx ist in einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld auf der Suche nach Kosteneinsparungen. Der Wall Street gefallen die Fortschritte, die das Unternehmen macht. Der Gewinnanstieg hat die Aktien mit 4,6 Prozent an die Spitze des S&P 500 katapultiert. Das hat auch Auswirkungen auf Konkurrent DHL Group.FedEx meldete bereits am Mittwochabend einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,55 Dollar bei einem Umsatz von 21,7 Milliarden Dollar. Die Wall Street hatte mit einem EPS ...

