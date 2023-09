Die Preisträger werden berichten, wie sie ihre dringlichsten Herausforderungen bewältigt haben, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen

Forrester (Nasdaq: FORR) wird Keysight Technologies bei seinem B2B Summit EMEA, der vom 9. bis 11. Oktober 2023 in London (Großbritannien) und virtuell stattfindet, als diesjährigen Gewinner der Return On Integration Honours auszeichnen. Keysight Technologies wurde aufgrund der Ausrichtung seiner Marketing-, Vertriebs- und Produktfunktionen zur Maximierung des Kundenvorteils ausgewählt. Darüber hinaus wird Forrester die Gewinner der "Programmes Of The Year" für herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produkt würdigen: NTT Ltd. für die Entwicklung eines globalen, kundenbasierten Marketing-Kompetenzzentrums und Dun Bradstreet für die Transformation einer regionalen Marketingfunktion in einen zentralen Marketing-Hub.

Der B2B Summit EMEA von Forrester ist das wichtigste Event für B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortliche, um neue Ideen, pragmatische Frameworks und überzeugende Daten zu sondieren, um ihre kundenzentrierten Wachstumsmotoren hochzufahren. Bei der Veranstaltung werden die Preisträger berichten, wie sie ihren Umsatz gesteigert, die Time-to-Market beschleunigt und integrierte globale Kampagnen gestartet haben, um die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Der diesjährige Gewinner der Return On Integration Honours, Keysight Technologies, ein führender Anbieter von Design-, Emulations- und Testlösungen, hat seine globalen Vertriebs-, Produkt- und Marketingteams auf eine einheitliche Kampagnenstrategie ausgerichtet. In seinem Vortrag wird Keysight darstellen, wie das Unternehmen durch eine funktionsübergreifende Abstimmung ein konsistentes Messaging bereitstellen, die Qualität seiner Leads verbessern und effiziente digitale Programme weltweit vorantreiben konnte.

"Wir haben eng mit den Analysten von Forrester zusammengearbeitet, um unseren gesamten Kampagnenplanungsprozess zu optimieren", so Sarah Calnan, Senior Director, Global Marketing Demand Center bei Keysight. "Im Rahmen dieser Kooperation haben wir die Zielgruppenansprache, das Messaging und die Durchführung unserer Kampagnen verbessert und zugleich die Abstimmung mit unseren Vertriebs- und Produktorganisationen verstärkt. Mithilfe der Forrester-Modelle Change Management und Global Demand Centre Implementation haben wir unsere Teams für Marketingkommunikation und Digitaltechnik zu einem globalen virtuellen Team vereint. Dieser Ansatz hat eine Kultur des Wissensaustauschs und des Lernens zwischen den Teams gefördert, die Umsetzung beschleunigt und die Fähigkeit erweitert, unsere Effektivität zu messen und zu optimieren."

Auch die Gewinner der "Programmes Of The Year" werden ihre Erfolgsgeschichten auf der Bühne des B2B Summit EMEA präsentieren:

NTT Ltd. wird davon berichten, wie das Unternehmen ein globales Kompetenzzentrum für kundenorientiertes Marketing aufgebaut hat, das eine engere Abstimmung zwischen Vertrieb und Marketing ermöglicht und messbare Verbesserungen bewirkt.

Dun Bradstreet wird seinen Transformationspfad darstellen und erläutern, wie das Unternehmen ein siloartiges Betriebsmodell, das primär auf die regionale Marktbereitstellung gerichtet war, zu einer zentralisierten Funktion weiterentwickelt hat, um strategische Kampagnen zu konzipieren, die an die Anforderungen regionaler und globaler Märkte angepasst werden können.

"Unsere Preisträger der Return On Integration Honours und der Programmes Of The Year sind richtungweisende Unternehmen, die Herausforderungen direkt angehen, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern", kommentiert Paul Ferron, Vice President und Research Director bei Forrester. "Wir freuen uns darauf, ihre Erfolgsgeschichten auf der Bühne des diesjährigen B2B Summit EMEA zu hören."

