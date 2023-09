Nitek, Inc. ("Nitek"), ein amerikanisches Pionierunternehmen im Bereich der UV-LEDs, hat eine Patentverletzungsklage gegen Photon Wave Co., Ltd. ("Photon Wave") einen koreanischen UV-LED-Hersteller im östlichen Distrikt von Texas eingereicht.

In der Klageschrift führt Nitek an, dass in LED-Produkten von ams OSRAM, einem deutschen LED-Unternehmen, die patentverletzenden LEDs von Photon Wave verwendet werden.

Nitek zufolge hat Photon Wave den Verkauf der patentverletzenden Produkte trotz wiederholter Mahnungen nicht eingestellt. Nitek strebt daher eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen den Verkauf der patentverletzenden Produkte an und fordert einen dreifachen Schadensersatz wegen vorsätzlicher Patentverletzung.

Nitek hat bereits eine Patentklage gegen einen anderen internationalen LED-Hersteller gewonnen und wird weiter gegen andere Patentverletzer vorgehen. Sensor Electronic Technology, Inc. ("SETi"), eine Tochtergesellschaft von Nitek, hat außerdem eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen Bolb, Inc. wegen Patentverletzung erwirkt, ein UV-LED-Unternehmen, das von ehemaligen SETi-Mitarbeitern mitgegründet wurde. Wichtig ist hierbei, dass diese dauerhafte Unterlassungsverfügung auch für die Führungskräfte und Mitarbeiter von Bolb, Inc. gilt.

Über Nitek

Nitek ist ein Pionier der Elektronikfertigungsindustrie mit Schwerpunkt auf LED-Halbleitern. Das Hauptzielgeschäft des Unternehmens sind LED und LED-Fertigungsdienstleistungen für den Nordamerika-Markt, der LED von 200 nm bis 1800 nm verwendet. Nitek wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, LED-Technologien zu vermarkten. Nitek verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit LED-Materialien, -Geräten und der Entwicklung von unterstützenden Anwendungssystemen. LED-Modul- und Engine-Baugruppen-Produkte beinhalten Designunterstützung.

Über SETi

Sensor Electronic Technology, Inc. (SETi), ein Geschäftsbereich von Seoul Viosys, ist ein führender Anbieter von Deep UV-LEDs (Emissionswellenlängen kürzer als 340 nm) sowie einer breiten Palette von LED-Produkten und -Anwendungslösungen für UV-B und UV-C. Das 1999 gegründete Unternehmen besitzt mehr als 2.000 Patente, die durch langjährige Forschung und Entwicklung und umfassendes technologisches Know-how erworben wurden. Das Unternehmen widmet sich dem Ziel, die Bedürfnisse von Kunden und Interessengruppen durch ein Qualitätsmanagement auf höchstem Niveau zu erfüllen und zu übertreffen. SETi arbeitet seit 2005 auch mit dem Mutterkonzern Seoul Viosys zusammen. Im Rahmen dieser Kooperation wurde die Entwicklung der Violeds-Technologie für UV-LED-basierte Desinfektion, Desodorierung, Phototherapie und Aushärtung ermöglicht. Im Jahr 2015 wurde SETi vollständig von Seoul Viosys übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.s-et.com/en/

