Bereits seit mehreren Wochen ziehen die Ölpreise an. Davon profitieren natürlich Ölriesen wie etwa BP oder TotalEnergies bereits in großem Umfang. Und gestern lief eine Meldung über die Ticker, welche Brent & Co weiter antreiben dürfte: Die russische Regierung verbietet die Ausfuhr von Benzin und Diesel.Die Ölpreise haben am Donnerstag daraufhin zulegen können. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 94,04 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr ...

