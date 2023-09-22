Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 22
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
3.8433
USD
IE00BLRPQH31
21 September 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
1.9395
USD
IE00BLRPQJ54
21 September 2023
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
2.2488
USD
IE00BJXRZ273
21 September 2023
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
5.9654
USD
IE00BJXRZJ40
21 September 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.1827
USD
IE00BLRPRQ96
21 September 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.3603
USD
IE00BLRPRR04
21 September 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
3.7354
USD
IE000HJV1VH3
21 September 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
3.4737
USD
IE000QRNAC66
21 September 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
5.0140
USD
IE000RMSPY39
21 September 2023
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
4.5958
USD
IE000PY7F8J9
21 September 2023
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
4.8820
USD
IE000QUCVEN9
21 September 2023