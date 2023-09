Die VW Bank hebt die Zinsen für das Tagesgeld massiv an. Zudem fällt auch die Begrenzung auf 100.000 Euro pro Kunde Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) hebt ab dem 26. September 2023 die Zinsen für ihr Tagesgeld deutlich an. Für das Tagesgeldkonto ("Plus Konto" ) gibt es einen Zinssatz von 3,80 Prozent p.a., bis dahin sind es 3,10 Prozent. Der Zinssatz gilt für sechs Monate, danach fällt er auf den Satz für Bestandskunden von aktuell ...

