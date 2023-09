The following instruments on XETRA do have their first trading 22.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.09.2023Aktien1 US05636G1058 Bachem Holding AG ADR2 US29082P1049 Embracer Group AB ADR3 US53174A1060 Lifco AB ADR4 US50048U2015 Kongsberg Gruppen ASA ADR5 US7745082047 Rockwool A/S B ADR6 US7864552044 Safestore Holdings PLC ADR7 CA65564N1006 Nordique Resources Inc.Anleihen/ETF1 XS2684846806 Bayer AG2 DE000DD5A416 DZ BANK AG3 XS2695039128 BNG Bank N.V.4 DE000A30V364 Bremen, Freie Hansestadt5 XS2678312112 Swedbank AB6 DE000HLB5097 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB5089 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB5048 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 IE00091SR7N7 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF