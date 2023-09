Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Donnerstag den Handel deutlich im Minus beendet. Der Leitindex ATX schloss in einem schwachen internationalen Börsenumfeld mit einem klaren Rückgang von 1,53 Prozent auf 3.162,76 Einheiten. Die Bedenken vor weiter anziehenden Leitzinsen sorgten dies- und jenseits des Atlantiks für Verkaufsdruck bei den Aktienkursen. Die Fed hatte am Vorabend eine weitere Anhebung der Leitzinsen im laufenden Jahr angedeutet. Das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA wurde noch nicht ausgerufen, formulierten die Helaba-Analysten. Am Berichtstag schlossen zudem die Schweizerische Nationalbank und auch die Bank of England weitere Zinserhöhungen nicht aus. Am Wiener Aktienmarkt gestaltete sich die ...

