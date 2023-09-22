BARCLAYS STARTET JUNGHEINRICH MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 36 EUR BARCLAYS STARTET KION MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 37 EURCITIGROUP HEBT MTU AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 217 (242) EURJPMORGAN HEBT ALLIANZ SE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 270 (240) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 255 (240) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 435 (430) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN senkt Ziel Hapag-Lloyd auf 79 (87) EUR/Underw.UBS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 37 (40) EUR - 'SELL'WDH/SOCGEN STARTET THYSSENKRUPP NUCERA MIT 'BUY' - ZIEL 29 EUR BARCLAYS STARTET AUTOSTORE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 24 NOKBERENBERG HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 29 (22) CHF - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 180 (225) DKK - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT NEL AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 9 NOKEXANE BNP SENKT STORA ENSO ...Den vollständigen Artikel lesen ...