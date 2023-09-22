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WKN: NCA000 | ISIN: DE000NCA0001 | Ticker-Symbol: NCH2
Xetra
22.09.23
09:56 Uhr
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Branche
Erneuerbare Energien
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THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA Chart 1 Jahr
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THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA 5-Tage-Chart
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19,42019,51010:19
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JUNGHEINRICH
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JUNGHEINRICH AG29,0000,00 %
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THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA19,550+0,10 %
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