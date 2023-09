Die Aktien von Carl Zeiss Meditec (CZM) haben in den vergangenen 12 Monaten erheblich an Wert verloren und sind gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch um 42 % gefallen, während die Konsensschätzungen für das EBIT in diesem und im nächsten Jahr nur um 12 % gesunken sind. Dies deutet darauf hin, dass die Wettbewerbsqualität und die Wachstumsaussichten des Unternehmens in Frage gestellt sind, aber die meisten der jüngsten negativen Nachrichten scheinen vorübergehender Natur zu sein. Sobald die Lieferengpässe und die Auswirkungen des schlechteren Produktmixes nachlassen, sollte das langfristige Potenzial von CZM wieder in den Fokus rücken. Die erwarteten Wachstumsraten von CZM sind höher als der Median der Vergleichsgruppe, aber die Multiplikatoren weisen jetzt einen leichten Abschlag auf. Trotz möglicher zukünftiger Herausforderungen sollten Anleger mit einer längerfristigen Perspektive CZM in Betracht ziehen. AlsterResearch stuft die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" herauf, mit einem unveränderten Kursziel von EUR 100,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





