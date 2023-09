Elf Beauty: Kosmetikunternehmen mit hübschem Long Setup!

Dreistelliges Gewinnwachstum bei Elf Beauty. Erwartungen schon wieder übertroffen!

Symbol: ELF ISIN: US26856L1035

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Elf-Beauty-Aktie liegt mit rund 35 Prozent im Halbjahresplus. Nach neun aufeinanderfolgenden roten Tageskerzen gab es gestern eine grüne Hammerkerze. In Kombination mit dem relativ großen Abstand zum 50er-EMA erwarten wir einen technischen Bounce in Richtung Norden.

Chart vom 21.09.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 106.01 USD

Meinung: Elf Beauty mit Sitz im kalifornischen Oakland bietet ein breites Sortiment an Hautpflege-, Makeup- und Badeprodukten und verfolgt eine intensive Social-Media-Strategie. Das Gewinnwachstum der letzten beiden Jahre war jeweils dreistellig und auch bei den letzten Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Mit der Übernahme der Hautpflegemarke Naturium für 355 Millionen USD will das Unternehmen seine Position im Einzelhandel stärken.

Mögliches Setup: Das Setup ist eine Anregung aus dem Traders Live Chat. Trigger und Stop Loss orientieren sich an der letzten Tageskerze. Das Kursziel liegt in Höhe der gleitenden Durchschnitte, so dass wir auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis kommen. Frische Zahlen gibt es wieder am 1. November, so dass ein mehrwöchiger Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ELF.

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2023

