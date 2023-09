Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im SSA-Segment betraten am Dienstag drei Emittenten den Primärmarkt, so die Analysten der Helaba.Die Rentenbank habe einen zehnjährigen, 1 Mrd. EUR schweren Green Bond platziert. Die Anleihe sei mit einem Orderbuch in Höhe von 1,75 Mrd. EUR gut nachgefragt gewesen. Letztmals sei die Emittentin im Juli 2022 mit einem grünen Bond aktiv gewesen, einschließlich der jüngsten Transaktion summiere sich deren Gesamtzahl grüner Bonds auf 14. ...

