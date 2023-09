Seit dem starken Börsendebüt geht es mit der Aktie von Thyssenkrupp Nucera ohne größere Gegenbewegung nach unten. Der Aufstieg in den SDAX hat ebenfalls keine Impulse gebracht, der Titel notiert inzwischen bereits unter der 20-Euro-Marke. Am Freitag sorgt eine neue Kaufempfehlung der Société Générale zumindest für etwas Schwung.Nucera sei ein führende Elektrolyse-Spezialist mit einer Größe auf Industrieniveau, heißt es in einer neuen Studie. Der Wachstumspfad sei zudem besser berechenbar als bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...