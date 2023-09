Pressemitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

The Grounds bestätigt Prognose in schwierigem Marktumfeld

- Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr rückläufig- Planmäßiger Baufortschritt bei den laufenden Projekten in Berlin, Magdeburg und Erkner- Neubauwohnungen des Berliner Projekts "Maggie" bereits zu mehr als der Hälfte verkauft

Im ersten Halbjahr 2023 hat die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) Konzernumsatzerlöse in Höhe von 16,2 Mio. EUR (H1 2022; 21,4 Mio. EUR) erzielt. Grund für den Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war vor allem die abwartende Haltung vieler privater Wohnungskäufer, die wiederum auf die ...

