Die Aktien von Merck KGaA ist am Vortag zunächst kräftig hochgezogen und konnte im Tageshoch 163,90 Euro erreichen. In der Folge rutschte die Aktie wieder ab und ging mit einer sehr bärischen Tageskerze aus dem Handel. Es sind weiter fallende Kurse zu erwarten. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien von Merck KGaA konnten sich am Vortag im Bereich der Unterstützung bei 158 Euro fangen und eine Gegenbewegung nach dem vorherigen Kursrutsch einleiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...