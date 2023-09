Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/44: Drei Börse Main Events namens Novomatic, EuroTeleSites und Bawag, hinten ein SpoilerDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/44 geht es um die drei Börse Main Events namens Novomatic (der Finanzminister kann sich freuen), EuroTeleSites (Last Infos vor der Abspaltung morgen) und Bawag (Einladung zum 1. Privataktionärstag). Weiters: News zu Valneva, Andritz, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Ottakringer, Investoren-Konferenz, Research zu Knaus Tabbert.- ...

