MBH CORPORATION PLC BAUT MIT DEM ERWERB VON LINCOLN LEISURE VEHICLES UND GOLDEN CASTLE CARAVANS IHREN SCHNELL WACHSENDEN GESCHÄFTSBEREICH FREIZEIT WEITER AUS



22.09.2023 / 08:41 GMT/BST

London, 22 September 2023. Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat heute den Abschluss der Übernahme der britischen Lincoln Leisure Vehicles Limited und Golden Castle Caravans Limited bekannt gegeben. Damit weitet die MBH ihren schnell wachsenden Geschäftsbereich Freizeit weiter aus. Diese Akquisition schließt sich nahtlos an die jüngste Übernahme von White Arches Caravans und White Arches Motorhomes an, die die Gruppe im Mai innerhalb ihres Geschäftsbereichs Freizeit getätigt hat. Mit Lincoln Leisure Vehicles Limited und Golden Castle Caravans Limited, die beide Teilunternehmen der MBH-Gruppe werden, ist das Geschäftsangebot der Gruppe im Wohnwagen- und Wohnmobilsektor nun bedeutsam und weitreichend. Das von Stephen Tizard und Gary Holman gegründete Unternehmen Lincoln Leisure Vehicles ist auf den Verkauf von Wohnwagen spezialisiert und bietet qualitativ hochwertige und erschwingliche gebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen an. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und operiert von einem zentralen Standort in Lincoln aus. Das Unternehmen ist ein zugelassener Bailey Wohnmobil- und Wohnwagenhändler und vertreibt auch Wohnwagen und Wohnmobile anderer führender Hersteller. Golden Castle Caravans ist ein traditionsreiches, familiengeführtes Unternehmen, das 1977 gegründet wurde. Das Unternehmen, das heute zu den führenden Wohnwagen- und Wohnmobilhändlern im Südwesten des Vereinigten Königreichs gehört, bietet eine große Auswahl an Wohnwagen, darunter Neufahrzeuge von Coachman Caravans und der Swift Group, sowie hochwertige Gebrauchtwohnwagen, unter anderem von Bailey und Elddis. Paul Seabridge, Leiter des MBH Corporation Geschäftsbereichs Freizeit, wird die Integration beider Unternehmen in MBH verantwortlich leiten und die Geschäfte in Zukunft führen. Der MBH-Geschäftsbereich Freizeit umfasst nun mehrere etablierte britische Wohnwagen- und Wohnmobilunternehmen, zu denen Robinsons Caravans, White Arches Motorhomes, White Arches Caravans, Lincoln Leisure Vehicles und Golden Castle Caravans zählen. Der geprüfte Gesamtumsatz von Lincoln Leisure Vehicles und Golden Castle Caravans für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr betrug GBP 14,5 Millionen bei einem EBIT von GBP 606.000. MBH erwirbt beide Unternehmen für einen Kaufpreis von insgesamt rund GBP 5,2 Millionen. Der Kaufpreis wird wie folgt gezahlt: GBP 400.000 in bar bei Abschluss;

GBP 2.577.143 in Form von Schuldscheinen, die in 10 Jahren fällig werden;

Ausgabe von Aktien wie folgt: GBP 750.000 in MBH-Aktien zum Aktienkurs am Tag vor dem Ausgabetag, der innerhalb von 15 Werktagen nach dem Abschlussdatum liegen muss; GBP 650.000 in MBH-Aktien zum Aktienkurs von EUR 4,80, die zum ersten Jahrestag des Vollzugsdatums ausgegeben werden; und GBP 843.112 in MBH-Aktien zu einem Aktienkurs basierend auf dem volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs vor dem 30. April 2025. Diese Aktien werden am zweiten Jahrestag des Vollzugsdatums ausgegeben.

Nähere Informationen zum Übernahmegeschäft finden Sie hier: https://www.mbhcorporation.com/lincoln-leisure-golden-castle-caravans-acquisition



IR- und Presseanfragen: MBH Corporation Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Unternehmensberater First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7876 888 011



Victoria Sylvester, CEO der MBH Corporation kommentierte: "Es ist ein Kernziel von MBH, durch die Zusammenführung von Unternehmen und die Verbesserung der Zusammenarbeit einen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. Nach der jüngsten Übernahme von White Arches Caravans und White Arches Motorhomes durch die Gruppe unterstützt diese jüngste strategische Akquisition im selben Geschäftsfeld unsere Ziele der Marktführerschaft und die Umsetzung unserer Strategie 2023. Das schnelle Wachstum der Gruppe in diesem Geschäftsfeld ist äußerst ermutigend. Auf einer Proforma-Basis, die auf den Geschäftszahlen von 2022 beruht, beläuft sich der Umsatz des MBH-Geschäftsbereichs Freizeit auf ca. GBP 65 Mio. bei einem EBIT von GBP 3 Mio." Paul Seabridge, Leiter, MBH Corporation Geschäftsbereich Freizeit, ergänzte: "Lincoln Leisure Vehicles und Golden Castle Caravans sind wichtige und erhebliche Übernahmen für MBH, die den Jahresumsatz der Gruppe um GBP 14,5 Millionen erhöhen. Beide Unternehmen befinden sich in einer sehr soliden finanziellen Lage und die Akquisitionen fördern nicht nur das Wachstum von MBH, sondern auch den steigenden Marktanteil und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem wachsenden britischen Wohnwagen- und Wohnmobilmarkt. Allein beim Verkauf neuer Wohnmobile auf dem britischen Inlandsmarkt im Jahr 2022 hatten die jetzt zu MBH gehörenden Wohnwagenhändler insgesamt einen Marktanteil von 8% [1]". Wie bereits von der MBH Corporation berichtet, geht aus Daten des NCC (der britischen Handelsorganisation, die die gemeinsamen Interessen von vier Produktsektoren vertritt - Reisemobile, Wohnmobile und Ferienwohnwagen (Freizeitprodukte) sowie Wohnparkhäuser hervor, dass die Wohnwagen- und Campingbranche GBP 6 Milliarden zur britischen Wirtschaft beiträgt. Der Sektor beschäftigt rund 130.000 Personen. Schätzungen zufolge gibt es im Vereinigten Königreich 550.000 Reisecaravans und 225.000 Wohnmobile. Im Jahr 2022 wird die Gesamtzahl der Camping- und Caravaning-Reisen im Vereinigten Königreich auf 16,7 Millionen geschätzt, wobei 29 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich angeben, dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Camping-/Caravaning-Urlaub in Erwägung ziehen würden als vor der COVID-19-Pandemie [2]. Die Gesamtzahl der Camping- und Caravaning-Reisen wird bis 2027 voraussichtlich um mehr als eine Million steigen, was das inländische Marktvolumen bis 2027 auf GBP 2,9 Milliarden Pfund ansteigen lassen dürfte. Camping- und Wohnwagenurlaube sprechen ein breites Spektrum von Kunden mit unterschiedlichem sozioökonomischem Hintergrund an, und ihr Ruf als kostengünstige Urlaubsoption ist trotz der anhaltenden Herausforderungen bei den Lebenshaltungskosten im Vereinigten Königreich ungebrochen [3]. Quellen: [1] Zu den Unternehmen zählen Robinsons Caravans, White Arches Caravans, Lincoln Leisure Vehicles und Golden Castle Caravans. [2] UK Camping and Caravanning Market Report 2023, Mintel [3] www.ibisworld.com/united-kingdom/market-research-reports/caravan-camping-sites-industry/ Über MBH Corporation Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H0) sowie an der Aquis Exchange (M8H) in London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com Über Lincoln Leisure Vehicles Lincoln Leisure Vehicles ist auf den Verkauf von Wohnmobilen spezialisiert und bietet qualitativ hochwertige und erschwingliche gebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen zum Verkauf von einem Standort in Lincoln aus an. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und operiert von einem zentralen Standort an der Tritton Road in Lincoln aus. Das Unternehmen ist ein zugelassener Bailey Wohnmobil und Caravan Händler. lincolnleisurevehicles.co.uk Über Golden Castle Caravans Golden Castle Caravans ist ein traditionsreiches, familiengeführtes Unternehmen, das 1977 gegründet wurde. Das Unternehmen, das heute zu den führenden Wohnwagen- und Wohnmobilhändlern im Südwesten des Vereinigten Königreichs gehört, bietet eine große Auswahl an Wohnwagen, darunter Neufahrzeuge von Coachman Caravans und der Swift Group, sowie hochwertige Gebrauchtwohnwagen, unter anderem von Bailey und Elddis. goldencastle.co.uk

