Der DAX ist am gestrigen Donnerstag um 1,3% auf 15.572 Punkte zurückgefallen. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Mittwoch noch über das März-Top zurückkehren konnte, ging es für die Blue Chips gestern wieder in die Gegenrichtung. Dabei starteten die Notierungen bereits mit einem 131 Punkte breiten Abwärts-Gap bei 15.651 Punkten in die Sitzung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...