Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Pfandbriefbank läutete am Montag die zweite Monatshälfte auf dem Primärmarkt ein, so die Analysten der Helaba.Die Benchmark (500 Mio. EUR, WNG, 4 Jahre) sei final bei MS +27 Bps. und damit unverändert im Vergleich zur Vermarktung gepreist worden. Am Dienstag hätten die Korea Housing Finance Corporation (KHFC) und die S-Bank das sich bietende Emissionsfenster genutzt. KHFC habe einen 1 Mrd. EUR-Covered im sozialen Format mit vierjähriger Laufzeit platziert. Das Orderbuch habe mit 1,5 Mrd. EUR einen guten Wert erreicht. Die finnische S-Bank habe sich mit einer Benchmark (500 Mio. EUR, WNG) an das fünfjährige Laufzeitfenster gewagt und sei mit einer zweifachen Überzeichnung des Buchs erfolgreich gewesen. ...

