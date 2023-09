Nur eine Woche nach dem Börsengang ist die Aktie von Arm unter den Ausgabepreis von 51,00 Dollar gefallen - aber nicht darunter geblieben. Als die Schlussglocke an der Nasdaq ertönte, hatte sich das Chip-Papier wieder auf 52,16 Dollar berappelt. Doch auch zu diesem Preis dürften bei den meisten Anleger Buchverluste im Depot stehen.Rund 25 Prozent ist die Arm-Aktie in der ersten Trading-Session nach oben geklettert. In der Spitze waren es vom Ausgabepreis bis zum Rekordhoch bei 69,00 Dollar sogar ...

