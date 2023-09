Es läuft einfach nicht bei BASF. Nachdem sich die Aktie bereits seit Monaten in einem leichten Abwärtstrend befindet, ging es am Donnerstag mit einem Minus von 4% ungewöhnlich kräftig bergab für den Chemieriesen. Was drückt auf den Kurs der BASF-Aktie (BASF11)? BASF vorgestellt BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist der nach Umsatz größte Chemiekonzern der Welt. Er ist in den sechs Segmenten Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface ...

Den vollständigen Artikel lesen ...