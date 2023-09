DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im September

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der hartnäckige Nachfragerückgang nach Industrieerzeugnissen und Dienstleistungen hat dafür gesorgt, dass die deutsche Wirtschaft im September den dritten Monat in Folge geschrumpft ist. Allerdings konnte die Wirtschaft ihre Talfahrt verlangsamen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 46,2 von 44,6 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den September hervorgeht.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter ein Schrumpfen. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 39,8 von 39,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 39,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 49,8 von 47,3 Punkten. Die Prognose hatte auf 47,0 gelautet.

Der fünfte Rückgang des Gesamtauftragseingangs in Folge fiel so stark aus wie zuletzt während der ersten Welle der Corona-Pandemie Anfang 2020. Ausschlaggebend hierfür war in erster Linie das höchste Auftragsminus im Servicesektor seit einem Jahr. In der Industrie fiel der Rückgang trotz leichter Abschwächung gegenüber den beiden Vormonaten abermals besonders kräftig aus. In beiden Sektoren schlugen auch hohe Verluste beim Exportneugeschäft zu Buche.

"Der Index für den Dienstleistungssektor in Deutschland hat im September seine Talfahrt gestoppt und nähert sich der 50-er Marke. Das ist grundsätzlich eine angenehme Überraschung", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "In Bezug auf das Wachstum bedeutet dies aber lediglich, dass die Aktivität nach dem Rückgang im August im Großen und Ganzen gleich geblieben ist. Unser Nowcast für den Dienstleistungssektor deutet daher weiterhin auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal hin."

